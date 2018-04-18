Шойгу рассказал, какую технику покажут на параде в День Победы

На параде Победы в Москве будут впервые показаны образцы новейшей военной техники, которая в ближайшее время поступит в войска. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на едином дне военной приемки.

Сергей Шойгу: «Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс „Уран-9“, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования „Уран-6“, беспилотные летательные аппараты малой дальности „Корсар“. Механизированная колонна будет насчитывать более 190 перспективных единиц техники, определяющей современный облик армии России».



С начала года в строй встали 50 самолетов и вертолетов, более 20 боевых машин пехоты, несколько судов и катеров. Отдельно Шойгу остановился на строительстве военной инфраструктуры: в плане более 3500 зданий и сооружений — и для личного состава, и для техники. Приоритетным направлением остается обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания, отметил Шойгу.