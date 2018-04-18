Петербургские депутаты озаботились судьбой детей при разводе родителей

Заксобрание города обратилось в Верховный суд. Народные избранники с берегов Невы попросили председателя высшего судебного органа обратить внимание на бракоразводные процессы, в которых решается, с кем будут проживать дети и какие возможности для встречи с ними останутся у второго родителя.

Поводом к принятию такого обращения послужила информация от детского омбудсмена. Светлана Агапитова просила депутатов вмешаться в ситуацию, которая произошла в Петербурге. Когда суд на время бракоразводного процесса оставил детей с отцом, а его матери без очевидных причин разрешил видеться с ними лишь несколько часов в неделю.



К слову, именно привлечение к участию в подобных процессах детских омбудсменов, по мнению петербургских депутатов, и должно исправить положение. Пока, считают они, родители, на стороне которых значительные финансовые ресурсы и именитые юристы, фактически лишают бывших супругов возможности общаться с детьми.