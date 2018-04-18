Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Петербургские депутаты озаботились судьбой детей при разводе родителей. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, браки и разводы, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские депутаты озаботились судьбой детей при разводе родителей

    Петербургские депутаты озаботились судьбой детей при разводе родителей

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    Петербургские депутаты озаботились судьбой детей при разводе родителей

    Петербургские депутаты озаботились судьбой детей при разводе родителей

      Заксобрание города обратилось в Верховный суд. Народные избранники с берегов Невы попросили председателя высшего судебного органа обратить внимание на бракоразводные процессы, в которых решается, с кем будут проживать дети и какие возможности для встречи с ними останутся у второго родителя.

      Поводом к принятию такого обращения послужила информация от детского омбудсмена. Светлана Агапитова просила депутатов вмешаться в ситуацию, которая произошла в Петербурге. Когда суд на время бракоразводного процесса оставил детей с отцом, а его матери без очевидных причин разрешил видеться с ними лишь несколько часов в неделю.

      К слову, именно привлечение к участию в подобных процессах детских омбудсменов, по мнению петербургских депутатов, и должно исправить положение. Пока, считают они, родители, на стороне которых значительные финансовые ресурсы и именитые юристы, фактически лишают бывших супругов возможности общаться с детьми.

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