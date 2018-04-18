В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В нескольких городах России наблюдаются сбои в работе социальной сети «ВКонтакте».
Сервис Downdetector сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте» в нескольких российских городах. Согласно его данным, 56% пользователей жалуются, что у них возникли проблемы со входом в соцсеть, у 28% не открывается страница «ВКонтакте», еще 14% не могут отправлять сообщения.
Проблемы у пользователей начали возникать около 17:00 мск. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары и Уфы.
«ВКонтакте» — крупнейшая в Рунете социальная сеть, в которой пользователи могут общаться как приватно, так и публично, в том числе через различные группы и сообщества. В соцсети «ВКонтакте» также есть страница телекомпании НТВ.
Проблемы у пользователей начали возникать около 17:00 мск. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары и Уфы.
«ВКонтакте» — крупнейшая в Рунете социальная сеть, в которой пользователи могут общаться как приватно, так и публично, в том числе через различные группы и сообщества. В соцсети «ВКонтакте» также есть страница телекомпании НТВ.
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