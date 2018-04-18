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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Петербургские прокатчики объяснили, почему кинотеатрам не переехать на первые этажи ТЦ. Санкт-Петербург, законодательство, кино, строительство, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские прокатчики объяснили, почему кинотеатрам не переехать на первые этажи ТЦ

    Петербургские прокатчики объяснили, почему кинотеатрам не переехать на первые этажи ТЦ

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    Петербургские прокатчики объяснили, почему кинотеатрам не переехать на первые этажи ТЦ

    Петербургские прокатчики объяснили, почему кинотеатрам не переехать на первые этажи ТЦ

    Петербургские прокатчики объяснили, почему кинотеатрам не переехать на первые этажи ТЦ

      Корреспондент НТВ выяснил у владельцев кинотеатров, реально ли переместить залы с последних этажей ТЦ на первые.

      Руководитель крупной киносети Виктор Рудман наглядно показывает «начинку» зала. Здесь техническое оснащение, звуконепроницаемые стены и специальные перекрытия. Главное — высота экранов. Она в среднем достигает 10 метров. На первых же этажах высота не может превышать 5–6. Этого явно недостаточно.

      Можно поставить и экран поменьше, но тогда отличий от просмотра телевизора и не найти. За высотой помещений, как по проводам, тянется целая цепочка сложного высокотехнологичного оборудования. Все залы спроектированы в форме амфитеатров, которые на первом этаже существующих ТЦ не сделать. Да и несущие перекрытия на верхних уровнях специально делают мощнее под большое число зрителей.

      То есть перенос без перепланировки и перестройки не выйдет. Что за собой влечет другой важный аспект — экономический. Многие киностроители уверяют: реконструкция влетит не просто в копеечку, а в круглый золотой червонец. Будет стоить дороже нового строительства, а окупаемость от такой деятельности может не настать вовсе.

      Эдуард Пичугин, президент Сообщества национальных кинотеатральных организаций: «По статистике, 96 процентов зрителей кинотеатра становятся клиентами торгового центра. Кинотеатр может прожить без торгового центра, а торговому центру без кинотеатра сложнее жить. И тогда нужно снижать и арендную ставку, потому что поток другой».

      В Петербурге свыше тысячи торговых центров. Большая часть из них многоэтажные с кинотеатрами на последнем уровне. И перестройка их всех грозит просто крахом целой отрасли, — приходят к выводу прокатчики.

      Станет ли безопаснее от переноса кинотеатров на первые этажи, выяснял корреспондент НТВ Антон Зыков.

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