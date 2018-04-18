Петербургские прокатчики объяснили, почему кинотеатрам не переехать на первые этажи ТЦ

Корреспондент НТВ выяснил у владельцев кинотеатров, реально ли переместить залы с последних этажей ТЦ на первые.
Руководитель крупной киносети Виктор Рудман наглядно показывает «начинку» зала. Здесь техническое оснащение, звуконепроницаемые стены и специальные перекрытия. Главное — высота экранов. Она в среднем достигает 10 метров. На первых же этажах высота не может превышать 5–6. Этого явно недостаточно.
Можно поставить и экран поменьше, но тогда отличий от просмотра телевизора и не найти. За высотой помещений, как по проводам, тянется целая цепочка сложного высокотехнологичного оборудования. Все залы спроектированы в форме амфитеатров, которые на первом этаже существующих ТЦ не сделать. Да и несущие перекрытия на верхних уровнях специально делают мощнее под большое число зрителей.
То есть перенос без перепланировки и перестройки не выйдет. Что за собой влечет другой важный аспект — экономический. Многие киностроители уверяют: реконструкция влетит не просто в копеечку, а в круглый золотой червонец. Будет стоить дороже нового строительства, а окупаемость от такой деятельности может не настать вовсе.
Эдуард Пичугин, президент Сообщества национальных кинотеатральных организаций: «По статистике, 96 процентов зрителей кинотеатра становятся клиентами торгового центра. Кинотеатр может прожить без торгового центра, а торговому центру без кинотеатра сложнее жить. И тогда нужно снижать и арендную ставку, потому что поток другой».
В Петербурге свыше тысячи торговых центров. Большая часть из них многоэтажные с кинотеатрами на последнем уровне. И перестройка их всех грозит просто крахом целой отрасли, — приходят к выводу прокатчики.
Станет ли безопаснее от переноса кинотеатров на первые этажи, выяснял корреспондент НТВ Антон Зыков.
Можно поставить и экран поменьше, но тогда отличий от просмотра телевизора и не найти. За высотой помещений, как по проводам, тянется целая цепочка сложного высокотехнологичного оборудования. Все залы спроектированы в форме амфитеатров, которые на первом этаже существующих ТЦ не сделать. Да и несущие перекрытия на верхних уровнях специально делают мощнее под большое число зрителей.
То есть перенос без перепланировки и перестройки не выйдет. Что за собой влечет другой важный аспект — экономический. Многие киностроители уверяют: реконструкция влетит не просто в копеечку, а в круглый золотой червонец. Будет стоить дороже нового строительства, а окупаемость от такой деятельности может не настать вовсе.
Эдуард Пичугин, президент Сообщества национальных кинотеатральных организаций: «По статистике, 96 процентов зрителей кинотеатра становятся клиентами торгового центра. Кинотеатр может прожить без торгового центра, а торговому центру без кинотеатра сложнее жить. И тогда нужно снижать и арендную ставку, потому что поток другой».
В Петербурге свыше тысячи торговых центров. Большая часть из них многоэтажные с кинотеатрами на последнем уровне. И перестройка их всех грозит просто крахом целой отрасли, — приходят к выводу прокатчики.
Станет ли безопаснее от переноса кинотеатров на первые этажи, выяснял корреспондент НТВ Антон Зыков.
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