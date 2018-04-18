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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Губернатор Ленобласти проверил пожарную безопасность ТРК в Гатчине. Ленинградская область, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Ленобласти проверил пожарную безопасность ТРК в Гатчине

    Губернатор Ленобласти проверил пожарную безопасность ТРК в Гатчине

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    Губернатор Ленобласти проверил пожарную безопасность ТРК в Гатчине

    Губернатор Ленобласти проверил пожарную безопасность ТРК в Гатчине

      Сегодня губернатор 47-го региона начал свой рабочий день с похода в кино. Александр Дрозденко уже после результатов официальной проверки на безопасность торгово-развлекательных центров Ленобласти решил провести собственную инспекцию.

      Объектом внимания стал крупнейший ТРК в Гатчине. Первым делом Дрозденко поинтересовался у руководства комплекса наличием схемы эвакуации людей, а затем отправился в игровую зону и в кинозал. Увиденным остался доволен гораздо больше, чем результатами комплексной проверки всех ТРК в регионе.

      Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Проведено более 200 проверок, которые устраивали МЧС, прокуратура, администрация. Есть 120 серьезных замечаний, которые потребуется устранить».

      Напомним: поводом для проверок пожарных послужила трагедия в ТРК «Зимняя вишня», случившаяся в центре Кемерова 25 марта. Тогда в результате короткого замыкания от протечки крыши вспыхнули поролоновые кубики в детской зоне.

      В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Большинство людей не смогли выйти из вспыхнувшего здания. Пожарная сигнализация оказалась отключена, а эвакуационные выходы заперты. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет. Сейчас расследуется уголовное дело о халатности, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение.

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