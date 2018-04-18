Губернатор Ленобласти проверил пожарную безопасность ТРК в Гатчине

Сегодня губернатор
47-го региона начал свой рабочий день с похода в кино. Александр Дрозденко уже после результатов официальной проверки на безопасность торгово-развлекательных центров Ленобласти решил провести собственную инспекцию.
Объектом внимания стал крупнейший ТРК в Гатчине. Первым делом Дрозденко поинтересовался у руководства комплекса наличием схемы эвакуации людей, а затем отправился в игровую зону и в кинозал. Увиденным остался доволен гораздо больше, чем результатами комплексной проверки всех ТРК в регионе.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Проведено более 200 проверок, которые устраивали МЧС, прокуратура, администрация. Есть 120 серьезных замечаний, которые потребуется устранить».
Напомним: поводом для проверок пожарных послужила трагедия в ТРК «Зимняя вишня», случившаяся в центре Кемерова 25 марта. Тогда в результате короткого замыкания от протечки крыши вспыхнули поролоновые кубики в детской зоне.
В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Большинство людей не смогли выйти из вспыхнувшего здания. Пожарная сигнализация оказалась отключена, а эвакуационные выходы заперты. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет. Сейчас расследуется уголовное дело о халатности, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Проведено более 200 проверок, которые устраивали МЧС, прокуратура, администрация. Есть 120 серьезных замечаний, которые потребуется устранить».
Напомним: поводом для проверок пожарных послужила трагедия в ТРК «Зимняя вишня», случившаяся в центре Кемерова 25 марта. Тогда в результате короткого замыкания от протечки крыши вспыхнули поролоновые кубики в детской зоне.
В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Большинство людей не смогли выйти из вспыхнувшего здания. Пожарная сигнализация оказалась отключена, а эвакуационные выходы заперты. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет. Сейчас расследуется уголовное дело о халатности, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение.
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