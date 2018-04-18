Прокуратура Петербурга выяснит причины ЧП в метро

Прокуратура Петербурга заинтересовалась коллапсом в метрополитене. Красная ветка городской подземки сегодня оказалась парализована
из-за сломанного состава.
Днем пришлось остановить работу сразу семи станций. «Владимирская», «Балтийская», «Чернышевская» и другие закрывались с разницей в несколько минут. В вестибюлях скопилось огромное количество пассажиров.
Некоторые люди в соцсетях сообщали, что опаздывают на поезд: на 1-й линии расположены сразу четыре вокзала. Кому-то пришлось перенести собеседование, запись к врачу. Но, судя по комментариям, самым большим неудобством для горожан стало отсутствие информации. Пассажиры, оказавшиеся в сломанном составе, в течение часа просидели в тоннеле в полном неведении.
О причинах закрытия некоторых станций метро не знали и те, кто находился в вестибюлях. По громкой связи лишь подтвердили факт сбоя в движении.
С подобной ситуацией пассажиры метро уже сталкивались. В январе этого года сломанный поезд парализовал движение на синей ветке. Тогда пользователи подземки также жаловались на отсутствие информации. В комитете по транспорту обещали сделать выводы из ЧП, но, видимо, не сделали.
Некоторые люди в соцсетях сообщали, что опаздывают на поезд: на 1-й линии расположены сразу четыре вокзала. Кому-то пришлось перенести собеседование, запись к врачу. Но, судя по комментариям, самым большим неудобством для горожан стало отсутствие информации. Пассажиры, оказавшиеся в сломанном составе, в течение часа просидели в тоннеле в полном неведении.
О причинах закрытия некоторых станций метро не знали и те, кто находился в вестибюлях. По громкой связи лишь подтвердили факт сбоя в движении.
С подобной ситуацией пассажиры метро уже сталкивались. В январе этого года сломанный поезд парализовал движение на синей ветке. Тогда пользователи подземки также жаловались на отсутствие информации. В комитете по транспорту обещали сделать выводы из ЧП, но, видимо, не сделали.
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