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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Прокуратура Петербурга выяснит причины ЧП в метро. Санкт-Петербург, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрокуратура Петербурга выяснит причины ЧП в метро

    Прокуратура Петербурга выяснит причины ЧП в метро

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    Прокуратура Петербурга выяснит причины ЧП в метро

    Прокуратура Петербурга выяснит причины ЧП в метро

    Прокуратура Петербурга выяснит причины ЧП в метро

      Прокуратура Петербурга заинтересовалась коллапсом в метрополитене. Красная ветка городской подземки сегодня оказалась парализована из-за сломанного состава.

      Днем пришлось остановить работу сразу семи станций. «Владимирская», «Балтийская», «Чернышевская» и другие закрывались с разницей в несколько минут. В вестибюлях скопилось огромное количество пассажиров.

      Некоторые люди в соцсетях сообщали, что опаздывают на поезд: на 1-й линии расположены сразу четыре вокзала. Кому-то пришлось перенести собеседование, запись к врачу. Но, судя по комментариям, самым большим неудобством для горожан стало отсутствие информации. Пассажиры, оказавшиеся в сломанном составе, в течение часа просидели в тоннеле в полном неведении.

      О причинах закрытия некоторых станций метро не знали и те, кто находился в вестибюлях. По громкой связи лишь подтвердили факт сбоя в движении.

      С подобной ситуацией пассажиры метро уже сталкивались. В январе этого года сломанный поезд парализовал движение на синей ветке. Тогда пользователи подземки также жаловались на отсутствие информации. В комитете по транспорту обещали сделать выводы из ЧП, но, видимо, не сделали.

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