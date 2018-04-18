В Европарламенте начались слушания по делу об утечке из Facebook

В Европарламенте начались слушания по делу об утечке данных пользователей социальной сети Facebook.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, выступая на сессии, подчеркнула, что скандал с утечками из соцсети мог затронуть почти 3 миллиона граждан ЕС. Она отметила, что «это очень серьезная ситуация, которая должна быть расследована». По словам Юровой, Еврокомиссия «рассчитывает на полное сотрудничество со стороны Facebook в расследовании данной ситуации».
Перед началом слушаний вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом и обсудил с ним вопросы сохранности данных и борьбы с дезинформацией. Об этом он сообщил в Twitter.
Андрус Ансип: «Обсудил с Марком Цукербергом и (исполнительным директором) Шерил Сандберг шаги, которые Facebook предпринял и планирует предпринять для защиты личных данных пользователей и противодействия дезинформации. Есть большая необходимость восстановить доверие».
В начале апреля руководство соцсети подтвердило кражу данных о почти 3 миллионах пользователей из Старого Света, что всерьез обеспокоило евродепутатов. Информация могла оказаться в распоряжении британской компании Cambridge Analуtica и использоваться для манипуляции аудиторией. Всего были похищены сведения почти 90 миллионов пользователей.
Перед началом слушаний вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом и обсудил с ним вопросы сохранности данных и борьбы с дезинформацией. Об этом он сообщил в Twitter.
Андрус Ансип: «Обсудил с Марком Цукербергом и (исполнительным директором) Шерил Сандберг шаги, которые Facebook предпринял и планирует предпринять для защиты личных данных пользователей и противодействия дезинформации. Есть большая необходимость восстановить доверие».
В начале апреля руководство соцсети подтвердило кражу данных о почти 3 миллионах пользователей из Старого Света, что всерьез обеспокоило евродепутатов. Информация могла оказаться в распоряжении британской компании Cambridge Analуtica и использоваться для манипуляции аудиторией. Всего были похищены сведения почти 90 миллионов пользователей.
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