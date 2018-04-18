Путин обсудил с кабинетом министров экологию и поддержку материнства

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из главных тем стал переход на природный газ как топливо для автомобилей.

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Владимир Путин, президент РФ: «Ясно, что мы должны все больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, и видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении. Имею в виду значительное увеличение использования электромобилей. Но для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетным. Мы имеем в виду и вопросы экологического характера, потому что, чтобы получить электроэнергию, нужно ее сначала выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле. Это серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается».



Кроме того, на совещании вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что самой востребованной мерой поддержки материнства в России стала выплата на первого ребенка. Деньги, по ее словам, уже получают почти 28 тысяч семей. Органы власти каждый день принимают от молодых родителей новые заявки на помощь государства.



Также на совещании глава МЧС Владимир Пучков рассказал, как идут борьба с паводками и подготовка к пожароопасному сезону.