Следователи допрашивают в больнице подростка, устроившего резню в башкирской школе

17-летний нападавший задержан на 48 часов. Он находится в больнице, куда был доставлен после того, как сам нанес себе ножевое ранение.
Из сообщения СК РФ: «В Стерлитамаке 17-летний школьник, подозреваемый в покушении на убийство одноклассницы и учителя, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь».
С разрешения врачей следователи приступили к его допросу. Позднее будет решен вопрос об избрании меры пресечения нападавшему. Ранее следователи провели обыск у него дома и допросили его родителей.
К подростку была приставлена круглосуточная охрана в больнице. Жизни пострадавших при нападении школьниц вне опасности. Учительница, которую подросток ударил канцелярским ножом, перенесла операцию.
Нападение произошло сегодня утром в школе №1 города Стерлитамак. Известно, что подросток обучался в коррекционном классе. Перед нападением он размещал в соцсетях сообщения об убийствах и видео о стрельбе в американской школе «Колумбайн». Кроме того, на него поступали жалобы в профилактические органы об агрессивном поведении.
После ЧП в школе было возбуждено два дела: в отношении подростка и о халатности должностных лиц.
С разрешения врачей следователи приступили к его допросу. Позднее будет решен вопрос об избрании меры пресечения нападавшему. Ранее следователи провели обыск у него дома и допросили его родителей.
К подростку была приставлена круглосуточная охрана в больнице. Жизни пострадавших при нападении школьниц вне опасности. Учительница, которую подросток ударил канцелярским ножом, перенесла операцию.
Нападение произошло сегодня утром в школе №1 города Стерлитамак. Известно, что подросток обучался в коррекционном классе. Перед нападением он размещал в соцсетях сообщения об убийствах и видео о стрельбе в американской школе «Колумбайн». Кроме того, на него поступали жалобы в профилактические органы об агрессивном поведении.
После ЧП в школе было возбуждено два дела: в отношении подростка и о халатности должностных лиц.
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