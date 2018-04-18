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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Минтрансе РФ назвали сроки начала переговоров о полетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

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    В Минтрансе РФ назвали сроки начала переговоров о полетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

    В Минтрансе РФ назвали сроки начала переговоров о полетах в Хургаду и <nobr>Шарм-эш-Шейх</nobr>

    Россия и Египет начнут переговоры по возобновлению авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в конце весны — начале лета, сообщили в Минтрансе РФ.

    Сроки начала переговоров с египетской стороной озвучил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

    Максим Соколов: «Мы договорились с коллегами, что после изучения наработанного опыта встретимся, проведем переговоры и будем рассматривать дальнейшие варианты нашего взаимодействия».

    Соколов уточнил, что такие переговоры могут пройти через 2–3 месяца после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром, то есть «в конце весны — начале лета».

    Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сообщил накануне, что египетские и российские специалисты проведут встречу по вопросам восстановления авиасообщения из России в курортные города на Красном море в мае.

    Максим Соколов: «Координационное совещание с российской стороной для определения дальнейших шагов по возобновлению авиарейсов в египетские курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургада будет проведено в середине мая».

    Напомним, 11 апреля, спустя почти два с половиной года, было возобновлено регулярное прямое авиасообщение между столицами Египта и России — Каиром и Москвой. Российская компания «Аэрофлот» совершает рейсы в египетскую столицу по понедельникам, средам и субботам. Основной египетский авиаперевозчик EgyptAir выполняет полеты в Москву по вторникам, четвергам и воскресеньям.

    смотретьВозвращение в Египет: что изменилось в стране за время отсутствия авиасообщения с РФ
    Возвращение в Египет: что изменилось в стране за время отсутствия авиасообщения с РФ
    Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезного усиления мер авиационной безопасности.

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