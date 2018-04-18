Глава SWIFT отверг вариант отключения России от системы

Система передачи финансовых сообщений SWIFT не намерена исключать Россию из числа участников. Об этом заявил глава системы Готфрид Лейбрандт, слова которого приводят сразу несколько СМИ со ссылкой на участников собрания Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт).
Готфрид Лейбрандт, которого цитирует РБК, заявил, в частности, что SWIFT сохранит нейтралитет в конфликте Запада и России и не будет присоединяться к санкциям против Москвы.
Готфрид Лейбрандт: «Вопрос отключения России от системы передачи финансовых сообщений SWIFT не стоит, наша позиция неизменна: мы нейтральная сторона, которая обеспечивает взаимосвязь пользователей и целью которой является обслуживание мировой финансовой индустрии».
О перспективах возможного отключения России от SWIFT впервые заговорили в 2014 году после первой волны санкций США и ЕС против РФ. Вновь к этому вопросу вернулись на фоне недавнего обострения отношений и новой волны санкций.
Накануне глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что вероятность отключения России от SWIFT мала.
Готфрид Лейбрандт: «Вопрос отключения России от системы передачи финансовых сообщений SWIFT не стоит, наша позиция неизменна: мы нейтральная сторона, которая обеспечивает взаимосвязь пользователей и целью которой является обслуживание мировой финансовой индустрии».
О перспективах возможного отключения России от SWIFT впервые заговорили в 2014 году после первой волны санкций США и ЕС против РФ. Вновь к этому вопросу вернулись на фоне недавнего обострения отношений и новой волны санкций.
Накануне глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что вероятность отключения России от SWIFT мала.
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