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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма

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    В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма

    В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упоминание Крыма в плане Авакова по возвращению Донбасса неуместно. Он подчеркнул: Россия ни с кем не обсуждает судьбу своих регионов.

    Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США пошаговый план «возвращения Донбасса и Крыма» под контроль Киева. В Кремле отреагировали на это заявление.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о минских договоренностях. По его мнению, проблемы Донбасса должны решаться путем реализации минских соглашений. А слова Авакова о Крыме в Кремле сочли неуместными.

    Дмитрий Песков: «Что касается Крыма, такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами».

    Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Большинство избирателей поддержали это решение (96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% голосов в Севастополе). Но киевские власти до сих пор не признают итоги волеизъявления крымчан.

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