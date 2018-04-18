В Кремле прокомментировали план Авакова по «возвращению» Донбасса и Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упоминание Крыма в плане Авакова по возвращению Донбасса неуместно. Он подчеркнул: Россия ни с кем не обсуждает судьбу своих регионов.

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Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США пошаговый план «возвращения Донбасса и Крыма» под контроль Киева. В Кремле отреагировали на это заявление.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о минских договоренностях. По его мнению, проблемы Донбасса должны решаться путем реализации минских соглашений. А слова Авакова о Крыме в Кремле сочли неуместными.



Дмитрий Песков: «Что касается Крыма, такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами».



Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Большинство избирателей поддержали это решение (96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% голосов в Севастополе). Но киевские власти до сих пор не признают итоги волеизъявления крымчан.

