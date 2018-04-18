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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В петербургском метро сломавшийся поезд привел к коллапсу

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
    В петербургском метро сломавшийся поезд привел к коллапсу

    В петербургском метро сломавшийся поезд привел к коллапсу

    В петербургском метро сломавшийся поезд привел к коллапсу
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    • В течение часа не работали центральные станции Кировско-Выборгской линии.

    Около 13 часов были закрыты восемь станций: «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Пушкинская», «Балтийская», «Кировский завод», «Чернышевская» «Автово», «Владимирская».

    Случившееся привело к коллапсу. Пассажиры не могли уехать, а кто-то больше часа провел в вагонах. Причиной технического сбоя стала неисправность одного из составов, сообщает ТАСС.

    Сломавшийся Поезд остановился в тоннеле между «Площадью Восстания» и «Владимирской» и таким образом движение было заблокировано. Пассажиров эвакуировать не пришлось, поезд самостоятельно доехал до ближайшей станции. Движение по красной ветке восстановлено в полном объеме в 14:02.

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