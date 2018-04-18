Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Красноярске наградили героя, спасшего продавщицу от вооруженного налетчика. героизм, кражи и ограбления, Красноярск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Красноярске наградили героя, спасшего продавщицу от вооруженного налетчика

    В Красноярске наградили героя, спасшего продавщицу от вооруженного налетчика

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    В Красноярске наградили героя, спасшего продавщицу от вооруженного налетчика

    В Красноярске наградили героя, спасшего продавщицу от вооруженного налетчика

    В Красноярске наградили героя, спасшего продавщицу от вооруженного налетчика

      Красноярского инженера Александра Высоцкого наградили за спасение сотрудницы магазина от вооруженного налетчика.

      Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как посетитель осматривает товар, о чем-то спрашивает продавца и в какой-то момент достает нож. И судя по тому, что денег из кассы налетчик не взял, его интересовало нечто другое. В этот момент мимо проходил Александр Высоцкий. Услышав крики, он решил действовать.

      Александр Высоцкий: «На обдумывание не было времени, просто сработал какой-то инстинкт, что нужно помочь человеку. Сотрудница магазина совершенно правильно повела себя в этой ситуации. То есть она шла к людям, шла на выход».

      Высоцкий довольно быстро справился с налетчиком, скрутил его и удерживал до приезда полиции. Уже в участке стало понятно, что вероятный преступник был пьян. Он так и не смог объяснить, зачем набросился на продавщицу. Рассказал только, что девушка его якобы сильно разозлила.

      За смелость Александру Высоцкому вручили благодарственное письмо и два билета в музыкальный театр. Задержанного же отправили в изолятор. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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