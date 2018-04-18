Московский зоозащитник оказался под следствием после конфликта с соседями из-за кошек

Москвич Алексей Тихомиров рискует оказаться за решеткой за то, что давно спасает бездомных животных, которых замуровывают в подвалах. Мужчина выламывает бетонные заглушки, чем недовольны его соседи. Один такой спор перерос в потасовку, и теперь защитника животных обвиняют в угрозе убийством.

Мужчина признаёт, что у полицейских действительно могли появиться к нему вопросы, ведь он без разрешения ломал так называемые продухи. Однако он не ожидал, что очередная спасательная операция закончится для него в отделе полиции. Вспоминает: к дому, где во время ремонта рабочие случайно замуровали кошку в подвале, позвали местные жители. Алексей приехал с ломом и принялся за работу. В этот момент к нему подошел мужчина, представился старшим по подъезду и заявил: кошкам здесь не место.



Алексей Тихомиров: «Анатолий Леонидович Ваганов на меня напал, стал отнимать лом, пытался дергать в разные стороны. Но у меня были в руках другие инструменты, и я был вынужден его этим ломом оттолкнуть поступательным движением. Я не собирался причинять ему телесные повреждения. Мне нужно было, чтобы он отцепился, для самозащиты, потому что, если бы он отобрал лом, то мог бы меня им ударить. Он был очень агрессивен».



На помощь к разъяренному жителю дома, рассказывает Алексей, подоспели друзья. Зоозащитник решил ретироваться. О конфликте вскоре забыл, но через 10 дней его пригласили к дознавателю и предъявили обвинение. Оказалось, что его оппонент обратился в полицию и заявил, что Алексей ему якобы угрожал убийством и свидетели у него есть.



Алексей после произошедшего не раз пытался связаться с Вагановым. Хотел предложить мировую, но оппонент перестал отвечать на звонки и даже не открыл дверь. Друзья и коллеги Тихомирова — он работает инженером в Московском губернском театре — не могут поверить, что зоозащитник мог угрожать кому-то убийством. По их словам, Алексей и мухи не обидит.



По статье «Угроза убийством» Тихомирову может грозить до двух лет лишения свободы. Однако и он сам, и его адвокат надеются, что конфликт удастся уладить до суда.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».