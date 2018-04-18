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19 апреля, 15:00
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    «Рот — для еды»: президент Уганды решил запретить оральный секс

    8 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, James Akena
    «Рот — для еды»: президент Уганды решил запретить оральный секс

    «Рот — для еды»: президент Уганды решил запретить оральный секс

    «Рот — для еды»: президент Уганды решил запретить оральный секс
  • Фото: Reuters © 2018, James Akena

    • Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени выступил с заявлением о запрете орального секса на территории страны.

    Как сообщает издание Metro, Мусевени произнес речь с критикой «неправильных сексуальных практик», насаждаемых «чужаками».

    Йовери Кагута Мусевени: «Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом и где это находится».

    Власти Уганды известны своим ульраконсервативным отношением к сексу. Несколько лет назад в стране был принят закон, вводящий уголовную ответственность за гомосексуальные контакты. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Для граждан, повторно уличенных в гомосексуальных связях, было введено пожизненное заключение. Объяснили этот шаг тем, что Запад «пытался разрушить угандийские семьи».

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