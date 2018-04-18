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19 апреля, 15:00
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    Офицеру Росгвардии грозит увольнение из-за видеозаписи конфликта на дороге. автомобили, Московская область, Росгвардия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОфицеру Росгвардии грозит увольнение из-за видеозаписи конфликта на дороге

    Офицеру Росгвардии грозит увольнение из-за видеозаписи конфликта на дороге

    1 комментарий
    Офицеру Росгвардии грозит увольнение <nobr>из-за</nobr> видеозаписи конфликта на дороге

    Офицеру Росгвардии грозит увольнение из-за видеозаписи конфликта на дороге

    Офицеру Росгвардии грозит увольнение <nobr>из-за</nobr> видеозаписи конфликта на дороге

      Офицер Росгвардии, возможно, лишится работы за то, что не смог совладать с эмоциями. Капитан решил, что он главный на дороге, и попытался проучить водителя «Оки». Любительская видеозапись стала поводом для внутренней проверки в Росгвардии.

      Полицейским не составит труда отыскать своего коллегу, который, судя по размещенному в Сети ролику, намеревался проучить другого автомобилиста. Водитель «Оки», как показалось офицеру, подрезал его на дороге.

      Камеру мобильного телефона включил оппонент капитана — количество звездочек отчетливо видно на кадрах, как и лицо офицера. Человек в форме начал не просить, а требовать показать ему водительское удостоверение и грозился отобрать права. При этом сам представляться не стал, как и демонстрировать какие-либо служебные документы. А затем попытался отобрать смартфон.

      Известно, что инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Никто из участников конфликта в полицию не обращался, тем не менее запись вызвала интерес у руководства Росгвардии, где работает «главный герой» видеоролика. Какое наказание его ждет за такое поведение, будет решено по итогам служебного разбирательства.

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