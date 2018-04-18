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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Маша Распутина раскроет тайну семейных трагедий в «Секрете на миллион». знаменитости, НТВ, шоу-бизнес, эксклюзив, артисты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМаша Распутина раскроет тайну семейных трагедий в «Секрете на миллион»

    Маша Распутина раскроет тайну семейных трагедий в «Секрете на миллион»

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    Маша Распутина раскроет тайну семейных трагедий в «Секрете на миллион»

    Маша Распутина раскроет тайну семейных трагедий в «Секрете на миллион»

    Маша Распутина раскроет тайну семейных трагедий в «Секрете на миллион»

      В студии программы «Секрет на миллион» известная певица Маша Распутина продолжит раскрывать тайны своей личной жизни.

      Отведенного времени не хватило на все откровения певицы, потому телезрители получат возможность увидеть продолжение открытого разговора Маши Распутиной и Леры Кудрявцевой. Звезде российской эстрады предстоит ответить еще на пять каверзных вопросов, которые потребуют от нее предельной честности.

      Маша Распутина вспомнит непростое детство в сибирской деревне и поведает о трагической судьбе родителей: мама ушла из жизни после страшной болезни, а отец стал инвалидом из-за производственной травмы. Также певица представит зрителям родного брата Николая, который провел в тюрьме почти 10 лет, будучи осужденным за убийство. Распутина не скрывает криминальное прошлое родственника и открыто рассказывает, как помогла ему выбраться из тюрьмы.

      Кроме того, собеседница Леры Кудрявцевой поделится секретом своей стройности, которой способствуют отказ от мяса, ежедневные физические упражнения и очистка организма от шлаков и токсинов. А также Распутина признается, сколько пластических операций перенесла.

      смотретьЗа что родной брат Маши Распутиной отсидел 10 лет за решеткой? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      За что родной брат Маши Распутиной отсидел 10 лет за решеткой? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      Певица откровенно расскажет, на что тратит деньги мужа-миллионера, поговорит о семейном имуществе и недвижимости за рубежом, а также покажет загородный дом с зимним садом и теннисным кортом.

      Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной в субботу, 21 апреля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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