Маша Распутина раскроет тайну семейных трагедий в «Секрете на миллион»

В студии программы «Секрет на миллион» известная певица Маша Распутина продолжит раскрывать тайны своей личной жизни.
Отведенного времени не хватило на все откровения певицы, потому телезрители получат возможность увидеть продолжение открытого разговора Маши Распутиной и Леры Кудрявцевой. Звезде российской эстрады предстоит ответить еще на пять каверзных вопросов, которые потребуют от нее предельной честности.
Маша Распутина вспомнит непростое детство в сибирской деревне и поведает о трагической судьбе родителей: мама ушла из жизни после страшной болезни, а отец стал инвалидом из-за производственной травмы. Также певица представит зрителям родного брата Николая, который провел в тюрьме почти 10 лет, будучи осужденным за убийство. Распутина не скрывает криминальное прошлое родственника и открыто рассказывает, как помогла ему выбраться из тюрьмы.
Кроме того, собеседница Леры Кудрявцевой поделится секретом своей стройности, которой способствуют отказ от мяса, ежедневные физические упражнения и очистка организма от шлаков и токсинов. А также Распутина признается, сколько пластических операций перенесла.
Певица откровенно расскажет, на что тратит деньги мужа-миллионера, поговорит о семейном имуществе и недвижимости за рубежом, а также покажет загородный дом с зимним садом и теннисным кортом.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной в субботу, 21 апреля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Маша Распутина вспомнит непростое детство в сибирской деревне и поведает о трагической судьбе родителей: мама ушла из жизни после страшной болезни, а отец стал инвалидом из-за производственной травмы. Также певица представит зрителям родного брата Николая, который провел в тюрьме почти 10 лет, будучи осужденным за убийство. Распутина не скрывает криминальное прошлое родственника и открыто рассказывает, как помогла ему выбраться из тюрьмы.
Кроме того, собеседница Леры Кудрявцевой поделится секретом своей стройности, которой способствуют отказ от мяса, ежедневные физические упражнения и очистка организма от шлаков и токсинов. А также Распутина признается, сколько пластических операций перенесла.
Певица откровенно расскажет, на что тратит деньги мужа-миллионера, поговорит о семейном имуществе и недвижимости за рубежом, а также покажет загородный дом с зимним садом и теннисным кортом.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной в субботу, 21 апреля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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