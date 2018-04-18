На Урале отправленная в колонию мать больного ребенка просит о снисхождении

В Екатеринбурге мать двоих детей, которая незаконно завладела несколькими земельными участками, признали виновной в мошенничестве и отправили в колонию на три года. Но женщина просит пересмотреть ее дело и не разлучать с семимесячной дочерью.

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Женщина приводит аргументы: у девочки тяжелое заболевание, она на грудном вскармливании. Более того, якобы ребенку предстоит серьезная операция. Сейчас грудничок под присмотром бабушки и дедушки, как и трехлетний сын осужденной женщины. Мнения разделились: одни считают, что она должна понести наказание. Другие парируют: дети ни в чем не виноваты.



У маленькой Арины тяжелое заболевание — порок сердца: стрессы противопоказаны. Но после того, как маму по решению суда отправили в колонию на три года, девочку пришлось срочно переводить на смесь. Теперь ребенок все время пребывает в состоянии тревоги и беспокойства.



Мать двоих детей Ирина Сохарева, которую суд приговорил к трем годам колонии, просит пересмотреть дело. Она уверена, что могла бы рассчитывать если уж не на условный срок, то хотя бы на отсрочку, — ведь оба ее ребенка еще совсем маленькие. Преступление, в котором ее обвинили, связано с оформлением земли в собственность. Сделку в суде признали мошеннической. Но, по сути, никакой физической опасности для общества Ирина не несет, рассуждают близкие.



Все началось еще 10 лет назад. Ирина тогда не была ни мамой, ни женой. Получила в аренду три участка в городе Реж для себя и близких под индивидуальное жилищное строительство и попыталась оформить их в собственность. Но суд признал некоторые документы фальшивыми. Ущерб, нанесенный государству, оценили в 1,2 миллиона рублей. Женщину осудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая относится к тяжким преступлениям.



Приговор в отношении Ирины Сохаревой в законную силу еще не вступил, и сейчас вместе с адвокатами она готовит апелляционную жалобу.