В российской армии проходит единый день приемки военной продукции

В российской армии сегодня единый день приемки военной продукции — предприятия, выполняющие оборонзаказ, представляют свои передовые разработки. По сути, это своеобразный тест-драйв образцов перед их поставкой в действующие части. Эксперты принимают весь спектр оружия — от боевых дронов-беспилотников до новейших зенитных комплексов.

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На полигоне под Петербургом люди в форме проверяют очередной беспилотник-шпион, который готовы взять на вооружение. Разработчики — петербургские инженеры — показывают свою технику в деле. Аппарат «Орлан» воздушным спецназом делает спецоборудование. Снимать и передавать видео — лишь малая часть задач беспилотника. Он может стать ложной мишенью, держать секретную связь.



«Орлан» умеет многое: прежде всего он ведет воздушную разведку, может следить за целями, причем за движущимися, и корректировать огонь авиации и артиллерии по ним, параллельно подавлять радиосигналы противника.



В небо Новосибирска устремляются самолеты размерами значительно больше. Новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 изготовили для российской армии на авиазаводе имени Чкалова. Это смена для Су-24. Удобные для пилотов Су-34 называют «вальсирующими бомбардировщиками». Самолеты оснастили большим количеством бомб и ракет, чем у предшественников, при этом умудрились сделать их маневреннее. Как совместили несовместимые характеристики — военная тайна. Техника уже показала в Сирии, на что способна и для чего создавалась.



Что нового в армии, как раз и можно узнать в единый день госприемки. Из штаба министр обороны командует приемкой самых разных образцов вооружения — от ракет до боевых кораблей.



Подробности — в видеоматериале.