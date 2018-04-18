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    В российской армии проходит единый день приемки военной продукции. армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ российской армии проходит единый день приемки военной продукции

    В российской армии проходит единый день приемки военной продукции

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    В российской армии проходит единый день приемки военной продукции

    В российской армии проходит единый день приемки военной продукции

    В российской армии проходит единый день приемки военной продукции

      В российской армии сегодня единый день приемки военной продукции — предприятия, выполняющие оборонзаказ, представляют свои передовые разработки. По сути, это своеобразный тест-драйв образцов перед их поставкой в действующие части. Эксперты принимают весь спектр оружия — от боевых дронов-беспилотников до новейших зенитных комплексов.

      На полигоне под Петербургом люди в форме проверяют очередной беспилотник-шпион, который готовы взять на вооружение. Разработчики — петербургские инженеры — показывают свою технику в деле. Аппарат «Орлан» воздушным спецназом делает спецоборудование. Снимать и передавать видео — лишь малая часть задач беспилотника. Он может стать ложной мишенью, держать секретную связь.

      «Орлан» умеет многое: прежде всего он ведет воздушную разведку, может следить за целями, причем за движущимися, и корректировать огонь авиации и артиллерии по ним, параллельно подавлять радиосигналы противника.

      В небо Новосибирска устремляются самолеты размерами значительно больше. Новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 изготовили для российской армии на авиазаводе имени Чкалова. Это смена для Су-24. Удобные для пилотов Су-34 называют «вальсирующими бомбардировщиками». Самолеты оснастили большим количеством бомб и ракет, чем у предшественников, при этом умудрились сделать их маневреннее. Как совместили несовместимые характеристики — военная тайна. Техника уже показала в Сирии, на что способна и для чего создавалась.

      Что нового в армии, как раз и можно узнать в единый день госприемки. Из штаба министр обороны командует приемкой самых разных образцов вооружения — от ракет до боевых кораблей.

      Подробности — в видеоматериале.

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