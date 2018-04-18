Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Именинник зарезал гостя на дне рождения в ХМАО

    комментировать

    Именинник зарезал гостя на дне рождения в ХМАО

    Именинник зарезал гостя на дне рождения в ХМАО

    В Нижневартовске застолье в честь дня рождения закончилось убийством одного из гостей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по ХМАО.

    По данным ведомства, 16 апреля в доме-вагончике на территории станции Островная компания распивала алкоголь, отмечая день рождения 22-летнего молодого человека.

    Между участниками празднования возникла ссора, в ходе которой именинник схватил кухонный нож и набросился с ним на двоих гостей. Один из потерпевших от полученных ранений скончался на месте.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь двоих человек. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

    Известно, что все участники конфликта являются вахтовиками одного из предприятий Нефтеюганского района.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru