Именинник зарезал гостя на дне рождения в ХМАО

В Нижневартовске застолье в честь дня рождения закончилось убийством одного из гостей. Об этом сообщает
пресс-служба Следственного управления СКР по ХМАО.
По данным ведомства, 16 апреля в доме-вагончике на территории станции Островная компания распивала алкоголь, отмечая день рождения 22-летнего молодого человека.
Между участниками празднования возникла ссора, в ходе которой именинник схватил кухонный нож и набросился с ним на двоих гостей. Один из потерпевших от полученных ранений скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь двоих человек. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.
Известно, что все участники конфликта являются вахтовиками одного из предприятий Нефтеюганского района.
Между участниками празднования возникла ссора, в ходе которой именинник схватил кухонный нож и набросился с ним на двоих гостей. Один из потерпевших от полученных ранений скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь двоих человек. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.
Известно, что все участники конфликта являются вахтовиками одного из предприятий Нефтеюганского района.
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