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    Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко «возвращением в Крым за жильем»

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    Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко «возвращением в Крым за жильем»

    Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко «возвращением в Крым за жильем»

    Офицеры ВМС Украины, которые в 2014 году покинули Крым, обратились к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове.

    Как сообщает портал «Думская», моряки написали президенту Украины открытое письмо. В нем они отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. За все прошедшее с того момента время украинские власти не предприняли ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами, пишут офицеры.

    Из текста письма: «Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны».

    Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему. В противном случае им «придется возвращаться в Крым и принимать российское гражданство, чтобы вновь оказаться в своих квартирах», говорится в письме.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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