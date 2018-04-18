«Путешествие Деда Мороза с НТВ» наградили премией «В союзе слова и добра»

Ежегодная благотворительная всероссийская акция НТВ, помогающая жителям нашей страны встретиться с Дедом Морозом и стать участниками новогоднего чуда, стала победителем конкурса «В союзе слова и добра» в номинации «Телеканал».
В 2017 году тур зимнего волшебника и НТВ получился особенно масштабным: 29 городов по всей России — от Владивостока до Калининграда, 20 тысяч километров пути. Зимний волшебник посетил более 100 детских социальных учреждений, 95 многодетных и малообеспеченных семей и встретился с миллионами россиян. Российский Дед Мороз из Великого Устюга и НТВ успели подарить 100 тонн подарков.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Путешествуя по стране вместе с Дедом Морозом, в каждом городе мы бываем в гостях у многодетных семей и в детских домах, на городских праздниках и в больницах. Стараемся исполнить все желания, так как люди, которые пишут на специальную почту Деда Мороза, искренне верят в чудо. Награждение и признание коллег особенно приятны сейчас, когда началась подготовка к новому новогоднему „Путешествию Деда Мороза с НТВ“».
В каждом городе Деда Мороза сопровождают звезды НТВ. Участниками новогодней команды в 2017 году стали Вадим Такменёв, Сергей Майоров, Ольга Белова, Сергей Малозёмов, Никита Панфилов, Анна Янкина, Василий Максименко, Виктория Тарасова, Вадим Глускер, Андрей Федорцов, Олег Солнцев, Наталья Мальцева, Оксана Сташенко. В Казани вместе с Дедом Морозом побывал генеральный директор НТВ Алексей Земский, а в Ярославль приехал генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн.
Увидеть всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга могли не только жители городов, в которых побывала новогодняя команда, но и все телезрители, так как сюжеты о путешествии зимнего волшебника выходили в эфир по будням в программе «Деловое утро» на НТВ.
Основная цель большой предновогодней акции — помочь тем, кому так важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности. Заявки принимаются на нашем сайте. Письма также можно направить и на электронный ящик dedmoroz@ntv.ru
Напомним, что в прошлом году жюри премии «В союзе слова и добра» наградило призом «За вклад в развитие благотворительности» международный детский вокальный конкурс телеканала НТВ «Ты супер!» и серию репортажей о больных детях в программе «Сегодня». Организаторы премии — благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения».
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Путешествуя по стране вместе с Дедом Морозом, в каждом городе мы бываем в гостях у многодетных семей и в детских домах, на городских праздниках и в больницах. Стараемся исполнить все желания, так как люди, которые пишут на специальную почту Деда Мороза, искренне верят в чудо. Награждение и признание коллег особенно приятны сейчас, когда началась подготовка к новому новогоднему „Путешествию Деда Мороза с НТВ“».
В каждом городе Деда Мороза сопровождают звезды НТВ. Участниками новогодней команды в 2017 году стали Вадим Такменёв, Сергей Майоров, Ольга Белова, Сергей Малозёмов, Никита Панфилов, Анна Янкина, Василий Максименко, Виктория Тарасова, Вадим Глускер, Андрей Федорцов, Олег Солнцев, Наталья Мальцева, Оксана Сташенко. В Казани вместе с Дедом Морозом побывал генеральный директор НТВ Алексей Земский, а в Ярославль приехал генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн.
Увидеть всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга могли не только жители городов, в которых побывала новогодняя команда, но и все телезрители, так как сюжеты о путешествии зимнего волшебника выходили в эфир по будням в программе «Деловое утро» на НТВ.
Основная цель большой предновогодней акции — помочь тем, кому так важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности. Заявки принимаются на нашем сайте. Письма также можно направить и на электронный ящик dedmoroz@ntv.ru
Напомним, что в прошлом году жюри премии «В союзе слова и добра» наградило призом «За вклад в развитие благотворительности» международный детский вокальный конкурс телеканала НТВ «Ты супер!» и серию репортажей о больных детях в программе «Сегодня». Организаторы премии — благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения».
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