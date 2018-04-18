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    «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta. АвтоВАЗ, автомобильная промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta

    «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta

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    «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta

    «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta

    «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta

      «АвтоВАЗ» остановил производство автомобиля Lada Vesta на заводе в Ижевске. Причина — нет топливных баков.

      В официальном сообщении автоконцерна произошедшее охарактеризовали как «неожиданное невыполнение контракта на поставку нижегородской компанией „Автокомпонент“». В пресс-службе «АвтоВАЗа» говорят, что по этой причине на ижевском заводе отменена смена и допущено отставание по сборке 285 машин Lada Vesta. Сейчас это самая продаваемая в России модель «АвтоВАЗа».

      Однако источники «Ведомостей» и РБК говорят, что для компании «Автокомпонент» решение о приостановке производства Lada Vesta стало неожиданным. Там говорят, что продолжают поставки топливных баков, а у ижевского завода есть их запасы.

      «АвтоВАЗ» далеко не впервые останавливает производство, объясняя это проблемами с деталями компании «Автокомпонент».

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