«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta

«АвтоВАЗ» остановил производство автомобиля Lada Vesta на заводе в Ижевске. Причина — нет топливных баков.
В официальном сообщении автоконцерна произошедшее охарактеризовали как «неожиданное невыполнение контракта на поставку нижегородской компанией „Автокомпонент“». В пресс-службе «АвтоВАЗа» говорят, что по этой причине на ижевском заводе отменена смена и допущено отставание по сборке 285 машин Lada Vesta. Сейчас это самая продаваемая в России модель «АвтоВАЗа».
Однако источники «Ведомостей» и РБК говорят, что для компании «Автокомпонент» решение о приостановке производства Lada Vesta стало неожиданным. Там говорят, что продолжают поставки топливных баков, а у ижевского завода есть их запасы.
«АвтоВАЗ» далеко не впервые останавливает производство, объясняя это проблемами с деталями компании «Автокомпонент».
Однако источники «Ведомостей» и РБК говорят, что для компании «Автокомпонент» решение о приостановке производства Lada Vesta стало неожиданным. Там говорят, что продолжают поставки топливных баков, а у ижевского завода есть их запасы.
«АвтоВАЗ» далеко не впервые останавливает производство, объясняя это проблемами с деталями компании «Автокомпонент».
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