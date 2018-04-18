В Костроме ветеран-афганец всю зиму просидел в квартире из-за отсутствия пандуса

В Костроме ветеран-афганец уже несколько лет пытается добиться от городских властей установки пандуса при входе в подъезд. Он уже выиграл суд против местных чиновников. Однако решение суда в мэрии по-прежнему игнорируют. Из-за отсутствия элементарной конструкции инвалид не может выйти из дома и вынужден был провести всю зиму, не покидая квартиры.

393 ветераны

инвалиды

Кострома

На улице этой зимой он так и не был. Бой за пандус в подъезде затянулся настолько, что ветеран Афганистана Игорь Жулёв начал забывать, что значит оказаться на свежем воздухе.



Переписка с чиновниками теперь на одной полке с фотоальбомами и рядом с боевыми наградами. В 1987-м старший прапорщик Жулёв по зову сердца оказался в Афганистане. Его бронетранспортер, возвращаясь с задания, задел мину. Из-за контузии у Игоря отнялись ноги.



Игорь Жулёв: «Мы не давали пройти ни наркотикам, ни оружию в Союз. Если бы там не были, были бы, наверное, там американцы, потому что там была холодная война в то время».



Он сам рисует. И на пенсию по инвалидности печатает сувенирные почтовые карточки. Вся жизнь — компьютер. Хотя мечтает о походах в театр и о рыбалке с друзьями.



Право человека с ограниченными возможностями на «независимый образ жизни» прописано и в Конвенции о правах инвалидов, и в конституции, и в федеральном законе о социальной защите. У инвалида-колясочника даже решение суда в свою пользу на руках. Но пять ступенек за четыре года тяжб городские чиновники так и не одолели.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.