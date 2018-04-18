«Кибервойна»: западные СМИ отреагировали на новые обвинения в адрес России

В Штатах и Европе активно обсуждают недавнюю публикацию доклада по итогам совместного расследования Вашингтона и Лондона, в котором говорится о том, что некие спонсируемые Россией хакеры якобы взломали сетевое оборудование государственных ведомств и
интернет-провайдеров по всему миру. В Москве ответили, что эти заявления не подкреплены хоть какими-то доказательствами.
Россия вновь в первых строчках американских и британских новостей. Обвинения в создании помех Западу в Сирии несколько стихли, США и Великобритания вспомнили беспроигрышный вариант — интернет-взломщиков из России.
По мнению Запада, русские хакеры хотят повредить электросети, атомные электростанции, системы водоснабжения, взломать авиационное оборудование. В общем, это чуть ли не кибервойна. И под ударом — каждый.
The New York Times: «Спонсируемые российским правительством лица используют взломанные роутеры для шпионажа, воровства интеллектуальной собственности и чтобы остаться в системе, заложив потенциальную основу для будущих агрессивных действий».
Заголовки в прессе по обе стороны океана под стать. BBC: «Могут ли Россия и Запад начать кибервойну?». Или The Hill: «Российский киберудар нужно встретить контратаками».
После таких слов какой американец не возьмет в руки клавиатуру и не ринется в виртуальный бой? Правда, некоторые специалисты просят не спешить на этот киберфронт. Издание Wired, специализирующееся на интернет-технологиях, приводит мнение Джейка Уильямса, одного из американских хакеров, работавших на спецслужбы. Он высмеивает обвинения в адрес России.
Джейк Уильямс: «Все взламывают роутеры. Утверждать, что стоящие дома роутеры с предустановленными паролями вскрывают, — все равно что обвинять человека в краже никому не принадлежащих денег».
Только месяц назад стало известно об операции «Рогатка» — шпионаже через те же самые роутеры за сотнями целей по всему миру, ее проводил Пентагон. В прошлом году сайт WikiLeaks раскрыл документы о том, как ЦРУ и Национальное агентство безопасности США тысячами взламывали серверы, роутеры, игровые приставки, даже телевизоры, чтобы добывать нужную информацию.
В конце марта новый советник президента Трампа по безопасности Джон Болтон призвал США поиграть кибермускулами и атаковать российские серверы. Теперь, похоже, и повод готов.
Интересно, что сразу после того, как американские и британские власти вновь обвинили Россию в интернет-взломах, 35 мировых технологических гигантов, включая Microsoft, Facebook и Cisco, подписали соглашение о том, что они отказываются помогать своим правительствам в кибератаках.
По мнению Запада, русские хакеры хотят повредить электросети, атомные электростанции, системы водоснабжения, взломать авиационное оборудование. В общем, это чуть ли не кибервойна. И под ударом — каждый.
The New York Times: «Спонсируемые российским правительством лица используют взломанные роутеры для шпионажа, воровства интеллектуальной собственности и чтобы остаться в системе, заложив потенциальную основу для будущих агрессивных действий».
Заголовки в прессе по обе стороны океана под стать. BBC: «Могут ли Россия и Запад начать кибервойну?». Или The Hill: «Российский киберудар нужно встретить контратаками».
После таких слов какой американец не возьмет в руки клавиатуру и не ринется в виртуальный бой? Правда, некоторые специалисты просят не спешить на этот киберфронт. Издание Wired, специализирующееся на интернет-технологиях, приводит мнение Джейка Уильямса, одного из американских хакеров, работавших на спецслужбы. Он высмеивает обвинения в адрес России.
Джейк Уильямс: «Все взламывают роутеры. Утверждать, что стоящие дома роутеры с предустановленными паролями вскрывают, — все равно что обвинять человека в краже никому не принадлежащих денег».
Только месяц назад стало известно об операции «Рогатка» — шпионаже через те же самые роутеры за сотнями целей по всему миру, ее проводил Пентагон. В прошлом году сайт WikiLeaks раскрыл документы о том, как ЦРУ и Национальное агентство безопасности США тысячами взламывали серверы, роутеры, игровые приставки, даже телевизоры, чтобы добывать нужную информацию.
В конце марта новый советник президента Трампа по безопасности Джон Болтон призвал США поиграть кибермускулами и атаковать российские серверы. Теперь, похоже, и повод готов.
Интересно, что сразу после того, как американские и британские власти вновь обвинили Россию в интернет-взломах, 35 мировых технологических гигантов, включая Microsoft, Facebook и Cisco, подписали соглашение о том, что они отказываются помогать своим правительствам в кибератаках.
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