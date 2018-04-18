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    Против замглавы ФСИН возбуждено еще одно уголовное дело

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Против замглавы ФСИН возбуждено еще одно уголовное дело

    Против замглавы ФСИН возбуждено еще одно уголовное дело

    Против замглавы ФСИН возбуждено еще одно уголовное дело
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • В отношении заместителя директора ФСИН Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее он был арестован по делу о растрате.

    По данным следствия, в период с декабря 2015 года по январь 2016 года Коршунов, чтобы получить незаконное денежное вознаграждение от своего знакомого, обеспечил заключение договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой». На счета организации было перечислено сначала не менее 82 миллионов рублей, а затем еще более 111 млн рублей.

    Замглавы ФСИН знал, что эта компания не обладает достаточными материальными и производственными ресурсами для строительства. И ООО «Юнистрой» не выполнил обязательства по госконтракту. Следственный изолятор не был построен и не сдан в эксплуатацию.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей».

    смотретьСК попросил арестовать замглавы ФСИН Коршунова, обвиняемого в растрате
    СК попросил арестовать замглавы ФСИН Коршунова, обвиняемого в растрате
    Против Коршунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее замглавы ФСИН был арестован по делу о растрате.

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