Против замглавы ФСИН возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении заместителя директора ФСИН Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее он был арестован по делу о растрате.
По данным следствия, в период с декабря 2015 года по январь 2016 года Коршунов, чтобы получить незаконное денежное вознаграждение от своего знакомого, обеспечил заключение договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой». На счета организации было перечислено сначала не менее 82 миллионов рублей, а затем еще более 111 млн рублей.
Замглавы ФСИН знал, что эта компания не обладает достаточными материальными и производственными ресурсами для строительства. И ООО «Юнистрой» не выполнил обязательства по госконтракту. Следственный изолятор не был построен и не сдан в эксплуатацию.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей».
Против Коршунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее замглавы ФСИН был арестован по делу о растрате.
Замглавы ФСИН знал, что эта компания не обладает достаточными материальными и производственными ресурсами для строительства. И ООО «Юнистрой» не выполнил обязательства по госконтракту. Следственный изолятор не был построен и не сдан в эксплуатацию.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей».
Против Коршунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее замглавы ФСИН был арестован по делу о растрате.
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