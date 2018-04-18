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    Двух мертвых мужчин нашли в московском торговом центре

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    Двух мертвых мужчин нашли в московском торговом центре

    Двух мертвых мужчин нашли в московском торговом центре

    Полиция проводит проверку по факту обнаружения тел двух безработных мужчин в туалете ТЦ «Щука».

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГУ МВД по городу, тела со следами инъекций на руках были найдены в мужском туалете торгового центра.

    Из сообщения ГУ МВД по Москве: «На месте происшествия также обнаружены два шприца и фрагмент жестяной банки со следами окопчения и неустановленным веществом».

    В пресс-службе добавили, что личности погибших установлены, и оба они не работают. Один проживает в Москве, а второй в области.

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