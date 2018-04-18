Тысячи жителей Афин вышли на демонстрацию в поддержку Сирии

В Афинах в среду прошла массовая демонстрация в поддержку Сирии. Активисты забросали яйцами здания американского посольства и представительства Евросоюза.
В антивоенном шествии участвовали несколько тысяч человек. Они собрались у здания греческого парламента, а затем маршем отправились в сторону дипмиссии США. Активисты несли в руках флаги и транспаранты с требованием прекратить авиаудары по арабской республике.
Демонстранты также выступили против участия Греции в операциях НАТО. Митингующие потребовали от правительства запретить американцам пользоваться военной базой на Крите, а также закрыть воздушное и морское пространство для самолетов и кораблей альянса.
Напомним, после нанесения удара по Сирии вооруженными силами США, Франции и Великобритании, антивоенные шествия проходят во многих странах мира.
Демонстранты также выступили против участия Греции в операциях НАТО. Митингующие потребовали от правительства запретить американцам пользоваться военной базой на Крите, а также закрыть воздушное и морское пространство для самолетов и кораблей альянса.
Напомним, после нанесения удара по Сирии вооруженными силами США, Франции и Великобритании, антивоенные шествия проходят во многих странах мира.
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