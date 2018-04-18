В соцсетях обсуждают видеоролик: пьяный водитель Audi давит людей и таранит машины

В соцсетях появились кадры чудовищного ДТП в Краснодарском крае. Водитель Audi довольно долго колесил по городу, тараня чужие машины и сбивая людей.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Ильском Краснодарского края еще в феврале, но видеокадры появились в Интернете только теперь.



На записях, сделанных видеорегистраторами нескольких автовладельцев, видно, как внедорожник Audi темного цвета выехал на полосу встречного движения и устроил ДТП. Судя по видеороликам, водитель Audi весьма хаотично давил на педали. Он врезался в Hover, который рикошетом разбил машину позади. А после задавил человека, вышедшего из протараненного автомобиля.



Расталкивая машины вокруг и переезжая уже сбитого человека, лежащего на асфальте, автомобиль Audi пытался скрыться с места происшествия. По информации СМИ, спустя несколько минут Audi протаранил очередную легковушку, столкнулся с грузовиком и перевернулся. Водитель пытался скрыться, но его задержали. Сообщается, что аварию, в которой 2 человека получили тяжелые травмы и было повреждено множество машин, устроил мужчина в состоянии опьянения.



Большинство людей, решившихся в соцсетях на репост видеороликов с кадрами этой аварии, предупреждают, что это видео «не для слабонервных».