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    Сирийским журналистам не удалось пообщаться с экспертами ОЗХО. МИД РФ, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийским журналистам не удалось пообщаться с экспертами ОЗХО

    Сирийским журналистам не удалось пообщаться с экспертами ОЗХО

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    Сирийским журналистам не удалось пообщаться с экспертами ОЗХО

    Сирийским журналистам не удалось пообщаться с экспертами ОЗХО

    Сирийским журналистам не удалось пообщаться с экспертами ОЗХО

      Специалисты ОЗХО во вторник прибыли в сирийский город Дума для расследования сообщений о предполагаемой химической атаке. США попытались обвинить в задержке Россию, которая со дня первых же сообщений о предполагаемой химатаке настаивала и требовала отправки экспертов ОЗХО в Сирию.

      В том, что миссии Организации по запрещению химического оружия не удалось попасть в сирийский города Дума в понедельник, как планировалось, Штаты тут же голословно обвинили Россию, хотя искать виновных Вашингтону стоило у себя под носом и среди ближайшего окружения. Задержка была вызвана усиленными мерами безопасности.

      Ваель Салех, сирийский журналист: «Эксперты ОЗХО прибыли в Думу. И хотя были сообщения о том, что российская сторона якобы этому препятствует, на самом деле никаких проблем с доступом в город у экспертов не возникло. А задержка была связана исключительно с соображениями безопасности после нанесения ударов по Сирии. Во вторник был ознакомительный день: 9 специалистов разместились и осмотрелись. А сама экспертиза начнется в среду и займет не менее недели. Нам пока не удалось пообщаться с представителями миссии: внушительная охрана не подпускает журналистов. Но сегодня тут побывали представители Красного Креста, которые очень удивились увиденному: никто из местных жителей так и не подтвердил информацию о химической атаке. Специалисты ОЗХО уже запросили у Всемирной организации здравоохранения данные о предполагаемых пострадавших и, вероятно, займутся их поиском».

      Эксперты комментируют странные утверждения западных стран о том, что Россия и сирийское правительство специально не пускали в понедельник экспертов миссии ОЗХО к месту предполагаемой химатаки, «чтобы замести все следы».

      Антон Уткин, эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку: «Если применялись отравляющие вещества нервно-паралитического типа, то, в любом случае, в почве будут либо эти вещества, постольку поскольку при применении бомбы 20–30% отравляющего вещества вдавливается в землю, либо продукты их разложения. И они будут все равно найдены в почве. То же самое касается и хлора. Эксперты будут смотреть, кто обращался с симптомами, напоминающими отравление химоружием. Отравляющие вещества нервно-паралитического типа в плазме человека сохраняются не менее 2–3 недель».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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