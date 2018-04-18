Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

Астрономы сумели засечь крупный астероид, который разминулся с Землей в воскресенье, всего за 21 час до «космической встречи».
Как сообщает портал Space.com, в воскресенье в опасной близости от Земли пролетел крупный астероид, которому присвоили номер 2018 GE3. Орбита небесного тела размером до 110 метров пролегала в 192 тысячах километрах от Земли. Это примерно вдвое меньше, чем от Земли до Луны.
Ученые подчеркнули, что размеры астероида 2018 GE3 сопоставимы с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году, и в несколько раз превышают Челябинский метеорит.
Несмотря на крупный размер небесного тела, астрономы обнаружили 2018 GE3 лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.
Напомним, крупный метеорит взорвался над Челябинской областью в феврале 2013 года. Многочисленные осколки падали на большой территории. В домах Челябинска и его окрестностей взрывной волной были выбиты стекла.
Ученые подчеркнули, что размеры астероида 2018 GE3 сопоставимы с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году, и в несколько раз превышают Челябинский метеорит.
Несмотря на крупный размер небесного тела, астрономы обнаружили 2018 GE3 лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.
Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50–100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day’s warning. (📷 Michael Jäger) pic.twitter.com/kElrxBiUoB— Andrew Rader (@marsrader) 16 апреля 2018 г.
Напомним, крупный метеорит взорвался над Челябинской областью в феврале 2013 года. Многочисленные осколки падали на большой территории. В домах Челябинска и его окрестностей взрывной волной были выбиты стекла.
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