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    Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

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    Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

    Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

    Астрономы сумели засечь крупный астероид, который разминулся с Землей в воскресенье, всего за 21 час до «космической встречи».

    Как сообщает портал Space.com, в воскресенье в опасной близости от Земли пролетел крупный астероид, которому присвоили номер 2018 GE3. Орбита небесного тела размером до 110 метров пролегала в 192 тысячах километрах от Земли. Это примерно вдвое меньше, чем от Земли до Луны.

    Ученые подчеркнули, что размеры астероида 2018 GE3 сопоставимы с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году, и в несколько раз превышают Челябинский метеорит.

    Несмотря на крупный размер небесного тела, астрономы обнаружили 2018 GE3 лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.




    Напомним, крупный метеорит взорвался над Челябинской областью в феврале 2013 года. Многочисленные осколки падали на большой территории. В домах Челябинска и его окрестностей взрывной волной были выбиты стекла.

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