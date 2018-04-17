Microsoft, Facebook и еще 30 компаний подпишут соглашение о неучастии в кибератаках

Более 30 крупных технологических компаний подпишут соглашение о неучастии в организации кибератак и помощи пострадавшим от действий хакеров.
Более 30 технологических компаний во главе с Facebook и Microsoft планируют подписать документ, согласно которому обязуются не принимать участия ни в каких хакерских атаках, даже если их устраивают правительства их стран.
В соглашении, который планируется обнародовать во вторник, отдельно отмечается, что речь идет об атаках на граждан и предприятий любых стран. Кроме того, участники соглашения обязуются оказывать помощь всем, кто пострадал от подобных атак, при этом причины нападения — криминальные или политические — не имеют значения, сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что декларация станет важным шагом на пути компаний из Кремниевой долины к отделению от государства. Кроме американских компаний, документ подписали несколько фирм из Европы, например, финская Nokia и испанская Telefonica. Google, Apple и Amazon пока отказались участвовать в соглашении.
Как заявил изданию президент и главный юрисконсультант Microsoft Брэд Смит, документ станет некой «цифровой Женевской конвенцией», в которой современное общество давно нуждается. Первый шаг, по его мнению, должны сделать именно американские компании: во время хакерских атак они обычно оказываются на передовой, как это было с Microsoft во время атаки вируса WannaCry, заражавшего компьютеры с операционной системой Windows.
Брэд Смит, президент Microsoft: «Эта проблема серьезнее, чем мы ожидали, и я думаю, за прошедшие несколько лет мы поняли, что нужно расширять сотрудничество и работать усерднее. Нам нужно выработать принципы».
В соглашении, который планируется обнародовать во вторник, отдельно отмечается, что речь идет об атаках на граждан и предприятий любых стран. Кроме того, участники соглашения обязуются оказывать помощь всем, кто пострадал от подобных атак, при этом причины нападения — криминальные или политические — не имеют значения, сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что декларация станет важным шагом на пути компаний из Кремниевой долины к отделению от государства. Кроме американских компаний, документ подписали несколько фирм из Европы, например, финская Nokia и испанская Telefonica. Google, Apple и Amazon пока отказались участвовать в соглашении.
Как заявил изданию президент и главный юрисконсультант Microsoft Брэд Смит, документ станет некой «цифровой Женевской конвенцией», в которой современное общество давно нуждается. Первый шаг, по его мнению, должны сделать именно американские компании: во время хакерских атак они обычно оказываются на передовой, как это было с Microsoft во время атаки вируса WannaCry, заражавшего компьютеры с операционной системой Windows.
Брэд Смит, президент Microsoft: «Эта проблема серьезнее, чем мы ожидали, и я думаю, за прошедшие несколько лет мы поняли, что нужно расширять сотрудничество и работать усерднее. Нам нужно выработать принципы».
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