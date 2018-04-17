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    Петербург накрыло туманом из-за аномально быстрого таяния снега. Санкт-Петербург, весна, погода, соцсети, туман. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург накрыло туманом из-за аномально быстрого таяния снега

    Петербург накрыло туманом из-за аномально быстрого таяния снега

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    Петербург накрыло туманом <nobr>из-за</nobr> аномально быстрого таяния снега

    Петербург накрыло туманом из-за аномально быстрого таяния снега

    Петербург накрыло туманом <nobr>из-за</nobr> аномально быстрого таяния снега

      Опустившийся на город туман, фотографии с которым сегодня активно размещают в соцсетях, сменится похолоданием.

      Не успел дождь прибить дорожную пыль, как на Северную столицу опустился туман. Очевидцы фиксируют на свои смартфоны красивое весеннее явление у рек, в парках и даже на ЗСД. А вот сотрудники МЧС призывают быть внимательнее на дорогах и не только.

      Природную шутку некоторые жители Васильевского острова по ошибке приняли за задымление на набережной Макарова. Но звонков о возгорании спасатели не получали.

      Зато главному городскому синоптику Александру Колесову не до шуток. Он предрекает в Петербурге похолодание и местами даже заморозки. В 20-х числах апреля температура опустится до 4 градусов тепла.

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