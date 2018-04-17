На берегах Невы зазвучала «Джазовая весна»

В Петербурге открывается XXIV международный фестиваль джаза.

Петербург в 24-й раз встречает «Джазовую весну». Этот международный фестиваль объединяет исполнителей самых разных направлений: — и тех, чей конек — хиты золотого века, и тех, кто предпочитает экспериментировать.



В этом году среди гостей — звезды обеих столиц, а также джазмены из Италии, Нидерландов и Германии. Одним из самых ярких концертов обещает стать сегодняшняя программа «В джазе только девушки».



Завершится фестивальная неделя под звуки самодельного басбидона и банджо. Джаз 20-х годов исполнят Easy Winners — российские музыканты, которые уже 17 лет хранят верность традициям начала прошлого века.