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    На берегах Невы зазвучала «Джазовая весна». Санкт-Петербург, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа берегах Невы зазвучала «Джазовая весна»

    На берегах Невы зазвучала «Джазовая весна»

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    На берегах Невы зазвучала «Джазовая весна»

    На берегах Невы зазвучала «Джазовая весна»

      В Петербурге открывается XXIV международный фестиваль джаза.

      Петербург в 24-й раз встречает «Джазовую весну». Этот международный фестиваль объединяет исполнителей самых разных направлений: — и тех, чей конек — хиты золотого века, и тех, кто предпочитает экспериментировать.

      В этом году среди гостей — звезды обеих столиц, а также джазмены из Италии, Нидерландов и Германии. Одним из самых ярких концертов обещает стать сегодняшняя программа «В джазе только девушки».

      Завершится фестивальная неделя под звуки самодельного басбидона и банджо. Джаз 20-х годов исполнят Easy Winners — российские музыканты, которые уже 17 лет хранят верность традициям начала прошлого века.

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