В Арзамазе рецидивист оторвал головы трех котятам и задушил кошку

Житель Арзамаза пойдет под суд после того, как жестоко расправился с кошкой и котятами на глазах у сожительницы.
Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 апреля. Ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, будучи пьяным, сначала стал избивать свою сожительницу, а затем начал мучить животных. Он оторвал головы одному за другим троим котятам, а потом задушил кошку. Все это происходило на глазах у избитой им женщины, которая сумела вырваться и обратиться в полицию.
Как сообщила РИА Новости представитель управления МВД по Нижегородской области Светлана Ковылина, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Живодер задержан, а учитывая его криминальное прошлое и агрессивное поведение, было решено взять его под стражу конца следствия.
В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.
Как сообщила РИА Новости представитель управления МВД по Нижегородской области Светлана Ковылина, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Живодер задержан, а учитывая его криминальное прошлое и агрессивное поведение, было решено взять его под стражу конца следствия.
В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.
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