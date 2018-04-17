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    В Арзамазе рецидивист оторвал головы трех котятам и задушил кошку

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    В Арзамазе рецидивист оторвал головы трех котятам и задушил кошку

    В Арзамазе рецидивист оторвал головы трех котятам и задушил кошку

    Житель Арзамаза пойдет под суд после того, как жестоко расправился с кошкой и котятами на глазах у сожительницы.

    Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 апреля. Ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, будучи пьяным, сначала стал избивать свою сожительницу, а затем начал мучить животных. Он оторвал головы одному за другим троим котятам, а потом задушил кошку. Все это происходило на глазах у избитой им женщины, которая сумела вырваться и обратиться в полицию.

    Как сообщила РИА Новости представитель управления МВД по Нижегородской области Светлана Ковылина, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Живодер задержан, а учитывая его криминальное прошлое и агрессивное поведение, было решено взять его под стражу конца следствия.

    В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.

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