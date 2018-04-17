Российские пользователи сообщают о сбое мессенджера Viber

Сбой в работе мессенджера Viber наблюдается в нескольких городах России.
Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и других городов. Данные приводятся на странице сервиса Downdetector.
Сбой произошел около 17:00 мск. Более половины пользователей Viber жалуются на отсутствие соединения (56%), 33% не могут отправлять сообщение, еще 9% сообщают, что «не отображается статус».
Накануне в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен.
Также сегодня сообщалось о сбое в работе Twitter. Правда, так как проблемы наблюдались не только в России, но и в Европе, Азии, Америке и Австралии, неполадки, скорее всего, не связаны с противостоянием Роскомнадзора и Telegram. Через несколько часов работа Twitter была возобновлена. О причинах сбоя не сообщается.
Сбой произошел около 17:00 мск. Более половины пользователей Viber жалуются на отсутствие соединения (56%), 33% не могут отправлять сообщение, еще 9% сообщают, что «не отображается статус».
Накануне в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен.
Также сегодня сообщалось о сбое в работе Twitter. Правда, так как проблемы наблюдались не только в России, но и в Европе, Азии, Америке и Австралии, неполадки, скорее всего, не связаны с противостоянием Роскомнадзора и Telegram. Через несколько часов работа Twitter была возобновлена. О причинах сбоя не сообщается.
Комментарии