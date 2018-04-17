В Петербурге вручили премию имени Сергея Курёхина

В петербургском Большом драмтеатре вручили премию имени Сергея Курёхина — самого ненародного русского рокера, который в 80-х устраивал сумасшедшие перформансы, не вписывающиеся ни в какие жанры и форматы.

Премия имени Сергея Курехина в области современного искусства — это не просто мероприятие, где награждают, это само по себе событие современного искусства. Поэтому и церемония абсолютно бесцеремонная — много сложной музыки, замысловатых танцев и провокационных инсталляций, которые нужно долго разглядывать и долго разгадывать. Гвоздем программы в этом году стала премьера балета на музыку Курёхина — «Воробьиное озеро».



Рано или поздно музыка любого композитора проходит проверку временем на универсальность, и в этом смысле курехинская «воробьиная оратория» не подкачала, исключительно гармонично принимая в себя современную хореографию.



В сущности, название «Воробьиное озеро» сыграло со спектаклем плохую шутку, добавив ожиданий пародийности, которой тут нет и в помине. В главном герое — Воробье — каждый легко узнает себя, во всяком случае, мужчины. Несмотря на авангардный подход к костюмам и постановке, все перипетии сюжета понятны и очень близки интуитивно. Как и положено мужчине в центре событий, Воробей постоянно рефлексирует, но на удивление просто добивается, как говорят в кино, саспенса, зрительского сопереживания, по большому счету балету не свойственного.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.



