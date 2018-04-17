За Кубок Третьяка в Петербурге поборются юные хоккеисты из пяти стран

Петербург готовится к празднику детского хоккея.

Четвертая по счету «Лига будущего» (этот турнир проходит под эгидой Федерации хоккея Петербурга) открывает для себя новые ледовые арены. В этом году за престижный кубок Владислава Третьяка участники будут бороться не только в «Юбилейном», но и на площадке «Хоккейного города» СКА.



19 лучших молодых команд России и еще пяти стран (Чехия, Словакия, Латвия, Беларусь и Казахстан), три возрастные группы и более четырех тысяч зрителей на трибунах. Всё это позволяет организаторам назвать «Лигу будущего» крупнейшим детским хоккейным турниром Европы.



«Лига будущего» стартует 29 апреля во дворце спорта «Юбилейный». Церемонию открытия украсит мультимедийное ледовое шоу «Команда мечты» со спецэффектами и каскадерами. Главная тема — история юных хоккеистов, которые пробились в сборную России.