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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Петербургским сиротам подарили великосветский бал. Санкт-Петербург, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургским сиротам подарили великосветский бал

    Петербургским сиротам подарили великосветский бал

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    Петербургским сиротам подарили великосветский бал

    Петербургским сиротам подарили великосветский бал

    Петербургским сиротам подарили великосветский бал

      Благотворительный фонд «Полдень» в Морском корпусе Петра Великого провел бал для детей, оставшихся без попечения родителей.

      120 сирот не просто пришли на архаичную дискотеку, они готовились к этому событию: выбирали костюмы, изучали этикет, разучивали движения. Всё это, чтобы произвести впечатление на светском рауте.

      Атмосфера праздника здесь царила с самого утра. Даже по синей дорожке девушки вышагивали, словно по красной. Отовсюду слышался смех. Хотя и было немного нервно.

      Залы морского корпуса Петра Великого располагали к платьям, корсетам и светским разговорам. Ну как тут не вспомнить Толстого. «То, что их ожидало, было так прекрасно, что они не верили даже тому, что это будет».

      Юлия, участница благотворительного бала: «Я всегда хотела побыть на балу. И вот моя мечта сбылась».

      Чтобы на балу не упасть в грязь лицом, подростков заранее учили танцевать. Волонтеры из студии старинного танца провели больше 20 мастер-классов по всему городу.

      На призыв о помощи, а искали и деньги, и волонтеров, откликнулись многие: социально ответственный бизнес, неравнодушные петербуржцы.

      Анна Коноваленко, координатор проекта «Полдень» в Петербурге: «Для нас очень важно, что на балу дети встречают взрослых в красивой атмосфере, в обстановке дружеского участия, Бальная культура, которая сейчас, к сожалению, у нас в стране утеряна, она позволяет людям по-другому друг на друга посмотреть и пообщаться на совершенно другом уровне».

      Корреспондент НТВ Дарья Криволапова побывала на уроке бальных танцев.

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