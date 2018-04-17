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    Медведев обсудил с российскими бизнесменами ответ на санкции США. Медведев, Путин, санкции, США, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев обсудил с российскими бизнесменами ответ на санкции США

    Медведев обсудил с российскими бизнесменами ответ на санкции США

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    Медведев обсудил с российскими бизнесменами ответ на санкции США

    Медведев обсудил с российскими бизнесменами ответ на санкции США

      О развитии российской экономики с учетом внешних факторов говорили сегодня в Ново-Огарёве на совещании президента с министрами экономического блока. Премьер -министр на встрече с руководством Российского союза промышленников и предприятий сообщил, что государство окажет помощь компаниям, попавшим под американские санкции.

      Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об ответные меры на американские санкции после каникул, а пока президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев провели совещания с участием ключевых министров экономического блока.

      Путин изложил повестку дня в самых общих чертах, однако упомянул о внешних факторах развития российской экономики. После встречи с президентом ее участники уже в Белом доме присоединились к другим членам правительства и представителям Российского союза промышленников и предпринимателей, чтобы обсудить тему санкций с Дмитрием Медведевым. РСПП представлял Виктор Вексельберг, попавший в санкционный список США. Кстати, в подобном формате обсуждалось и российское продовольственное эмбарго, введенное после предыдущих санкций Запада.

      Накануне встречи в правительстве РСПП призвал российский бизнес оказать поддержку попавшим под санкции США компаниям. Правительство обещает не оставить пострадавших от санкций без помощи, ведь под угрозой — десятки тысяч рабочих мест.

      Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Эта помощь направлена в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств. Особо подчеркну: мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была… направлена на их дальнейший рост, а стало быть, на сохранение нормальной жизни людей, которые на этих производствах работают».

      Что касается ответных российских санкций, в РСПП отмечают, что они не должны ударить по самим россиянам. По мнению РСПП, торгово-экономические и инвестиционные отношения России и США не самые развитые. Годовой товарооборот составляет 24 миллиарда долларов, при этом Россия поставляет в США товаров на 17 миллиардов.

      Основная статья американского экспорта в Россию — самолеты компании Boeing, для производства которых у России закупается титан. Прекращение поставок в США титана, ракетных двигателей РД-180 и топлива для атомных электростанций может навредить обеим сторонам. Поэтому российское руководство не спешит с принятием ответных мер, обсуждения продолжаются.

      Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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