Медведев обсудил с российскими бизнесменами ответ на санкции США

О развитии российской экономики с учетом внешних факторов говорили сегодня в
Ново-Огарёве на совещании президента с министрами экономического блока. Премьер -министр на встрече с руководством Российского союза промышленников и предприятий сообщил, что государство окажет помощь компаниям, попавшим под американские санкции.
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об ответные меры на американские санкции после каникул, а пока президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев провели совещания с участием ключевых министров экономического блока.
Путин изложил повестку дня в самых общих чертах, однако упомянул о внешних факторах развития российской экономики. После встречи с президентом ее участники уже в Белом доме присоединились к другим членам правительства и представителям Российского союза промышленников и предпринимателей, чтобы обсудить тему санкций с Дмитрием Медведевым. РСПП представлял Виктор Вексельберг, попавший в санкционный список США. Кстати, в подобном формате обсуждалось и российское продовольственное эмбарго, введенное после предыдущих санкций Запада.
Накануне встречи в правительстве РСПП призвал российский бизнес оказать поддержку попавшим под санкции США компаниям. Правительство обещает не оставить пострадавших от санкций без помощи, ведь под угрозой — десятки тысяч рабочих мест.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Эта помощь направлена в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств. Особо подчеркну: мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была… направлена на их дальнейший рост, а стало быть, на сохранение нормальной жизни людей, которые на этих производствах работают».
Что касается ответных российских санкций, в РСПП отмечают, что они не должны ударить по самим россиянам. По мнению РСПП, торгово-экономические и инвестиционные отношения России и США не самые развитые. Годовой товарооборот составляет 24 миллиарда долларов, при этом Россия поставляет в США товаров на 17 миллиардов.
Основная статья американского экспорта в Россию — самолеты компании Boeing, для производства которых у России закупается титан. Прекращение поставок в США титана, ракетных двигателей РД-180 и топлива для атомных электростанций может навредить обеим сторонам. Поэтому российское руководство не спешит с принятием ответных мер, обсуждения продолжаются.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Путин изложил повестку дня в самых общих чертах, однако упомянул о внешних факторах развития российской экономики. После встречи с президентом ее участники уже в Белом доме присоединились к другим членам правительства и представителям Российского союза промышленников и предпринимателей, чтобы обсудить тему санкций с Дмитрием Медведевым. РСПП представлял Виктор Вексельберг, попавший в санкционный список США. Кстати, в подобном формате обсуждалось и российское продовольственное эмбарго, введенное после предыдущих санкций Запада.
Накануне встречи в правительстве РСПП призвал российский бизнес оказать поддержку попавшим под санкции США компаниям. Правительство обещает не оставить пострадавших от санкций без помощи, ведь под угрозой — десятки тысяч рабочих мест.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Эта помощь направлена в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств. Особо подчеркну: мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была… направлена на их дальнейший рост, а стало быть, на сохранение нормальной жизни людей, которые на этих производствах работают».
Что касается ответных российских санкций, в РСПП отмечают, что они не должны ударить по самим россиянам. По мнению РСПП, торгово-экономические и инвестиционные отношения России и США не самые развитые. Годовой товарооборот составляет 24 миллиарда долларов, при этом Россия поставляет в США товаров на 17 миллиардов.
Основная статья американского экспорта в Россию — самолеты компании Boeing, для производства которых у России закупается титан. Прекращение поставок в США титана, ракетных двигателей РД-180 и топлива для атомных электростанций может навредить обеим сторонам. Поэтому российское руководство не спешит с принятием ответных мер, обсуждения продолжаются.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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