Опубликована деловая программа ПМЭФ-2018

Организаторы Петербургского международного экономического форума разместили деловую программу на официальном сайте.
На сегодняшний день программа насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты и другие форматы. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства».
Антон Кобяков, советник президента РФ, руководитель программного комитета Оргкомитета ПМЭФ: «Главная тема ПМЭФ-2018 „Создавая экономику доверия“ объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки роста для развития экономики. В дискуссиях, в обмене мнениями рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика».
Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 особое внимание будет уделено как вопросам развития традиционных секторов экономики (энергетика, транспорт и т. д. ), так и новым тенденциям цифровизации. В частности, представители органов власти и бизнеса обсудят антимонопольное регулирование в цифровой экономике; развитие необходимых навыков и будущее рынков труда; цифровые технологии в АПК; защиту информации и безопасность в условиях глобализации. Специальным мероприятием ПМЭФ-2018 станет Региональный консультативный форум „Деловой двадцатки“ (B20) с участием представителей аргентинского председательства в B20, глобальных бизнес-лидеров и глав международных организаций, посвященный обсуждению рекомендаций для лидеров „Группы двадцати“ к саммиту в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря 2018 года. ПМЭФ-2018 посетят внушительные делегации бизнеса таких стран, как США, Франция, Япония, Индия, Италия, Финляндия и многих других».
Работу ПМЭФ-2018 завершит Международный молодежный экономический форум. Он организован в рамках исполнения поручения президента об организации постоянно действующей молодежной платформы на Петербургском международном экономическом форуме Фондом «Росконгресс», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Антон Кобяков, советник президента РФ, руководитель программного комитета Оргкомитета ПМЭФ: «Главная тема ПМЭФ-2018 „Создавая экономику доверия“ объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки роста для развития экономики. В дискуссиях, в обмене мнениями рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика».
Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 особое внимание будет уделено как вопросам развития традиционных секторов экономики (энергетика, транспорт и т. д. ), так и новым тенденциям цифровизации. В частности, представители органов власти и бизнеса обсудят антимонопольное регулирование в цифровой экономике; развитие необходимых навыков и будущее рынков труда; цифровые технологии в АПК; защиту информации и безопасность в условиях глобализации. Специальным мероприятием ПМЭФ-2018 станет Региональный консультативный форум „Деловой двадцатки“ (B20) с участием представителей аргентинского председательства в B20, глобальных бизнес-лидеров и глав международных организаций, посвященный обсуждению рекомендаций для лидеров „Группы двадцати“ к саммиту в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря 2018 года. ПМЭФ-2018 посетят внушительные делегации бизнеса таких стран, как США, Франция, Япония, Индия, Италия, Финляндия и многих других».
Работу ПМЭФ-2018 завершит Международный молодежный экономический форум. Он организован в рамках исполнения поручения президента об организации постоянно действующей молодежной платформы на Петербургском международном экономическом форуме Фондом «Росконгресс», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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