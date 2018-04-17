Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    В Москве похолодает до нуля и пойдет снег

    1 комментарий

    В Москве похолодает до нуля и пойдет снег

    В Москве похолодает до нуля и пойдет снег

    Резкое ухудшение погоды в центральной России ожидается уже завтра. Виной тому североатлантический циклон, который принесет с собой дождевые облака и холодный воздух, сообщили синоптики.

    Погода вернется в климатическое русло середины весны, 17 апреля стал последним феноменально теплым днем, отмечают в погодном центре «Фобос».

    Уже завтра в Москве показания термометров не превысят плюс 10–13 градусов, будет идти дождь. В четверг и пятницу погода останется такой же, а суббота окажется самой дождливой — выпадет до 15 мм осадков. Это как если бы на квадратный метр вылили 1,5 ведра воды, отмечают синоптики. В воскресенье будет еще холоднее — не выше плюс 9 днем, а в ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег. Температура упадет до нуля, возможны заморозки и слабая гололедица.

    Сегодня в МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru