В Москве похолодает до нуля и пойдет снег

Резкое ухудшение погоды в центральной России ожидается уже завтра. Виной тому североатлантический циклон, который принесет с собой дождевые облака и холодный воздух, сообщили синоптики.
Погода вернется в климатическое русло середины весны, 17 апреля стал последним феноменально теплым днем, отмечают в погодном центре «Фобос».
Уже завтра в Москве показания термометров не превысят плюс 10–13 градусов, будет идти дождь. В четверг и пятницу погода останется такой же, а суббота окажется самой дождливой — выпадет до 15 мм осадков. Это как если бы на квадратный метр вылили 1,5 ведра воды, отмечают синоптики. В воскресенье будет еще холоднее — не выше плюс 9 днем, а в ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег. Температура упадет до нуля, возможны заморозки и слабая гололедица.
Сегодня в МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром.
Уже завтра в Москве показания термометров не превысят плюс 10–13 градусов, будет идти дождь. В четверг и пятницу погода останется такой же, а суббота окажется самой дождливой — выпадет до 15 мм осадков. Это как если бы на квадратный метр вылили 1,5 ведра воды, отмечают синоптики. В воскресенье будет еще холоднее — не выше плюс 9 днем, а в ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег. Температура упадет до нуля, возможны заморозки и слабая гололедица.
Сегодня в МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром.
Комментарии