Стивен Спилберг первым в истории кино заработал в прокате $10 млрд

Стивен Спилберг стал первым в истории кинорежиссером, совокупные сборы фильмов которого составили 10 млрд долларов.
Стивен Спилберг подтвердил звание самого коммерчески успешного кинорежиссера в истории, заработав на прокате всех своих фильмов более 10 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Wrap. Общие кассовые сборы фильмов Спилберга составляют сейчас 10,4 млрд долларов.
Этого показателя Спилберг достиг благодаря своему последнему фильму «Первому игроку приготовиться», который с марта собрал более 475 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру.
Следом за Спилбергом в рейтинге самых коммерчески успешных режиссеров с большим отрывом идут создатель фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон (6,52 млрд долларов), режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй (6,45 млрд долларов) и создатель «Терминатора», «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон (6,13 млрд долларов).
Самым успешным фильмом Спилберга считается «Парк юрского периода» 1993 года, который собрал 983,8 млн долларов по всему миру. За ним следуют «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 2008 года (786,6 млн долларов) и «Инопланетянин» 1982 года, собравший 717 млн долларов. Инфляция при составлении этого рейтинга не учитывалась.
Этого показателя Спилберг достиг благодаря своему последнему фильму «Первому игроку приготовиться», который с марта собрал более 475 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру.
Следом за Спилбергом в рейтинге самых коммерчески успешных режиссеров с большим отрывом идут создатель фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон (6,52 млрд долларов), режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй (6,45 млрд долларов) и создатель «Терминатора», «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон (6,13 млрд долларов).
Самым успешным фильмом Спилберга считается «Парк юрского периода» 1993 года, который собрал 983,8 млн долларов по всему миру. За ним следуют «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 2008 года (786,6 млн долларов) и «Инопланетянин» 1982 года, собравший 717 млн долларов. Инфляция при составлении этого рейтинга не учитывалась.
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