Сын Че Гевары прибыл в Крым на выставку в честь отца

Эрнесто Гевара, сын команданте Кубинской революции Эрнесто Че Гевары, приехал в Крым на открытие выставки в честь отца.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры республики.
Минкультуры Крыма: «Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки „Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы“».
Выставка пройдет в Симферополе в библиотеке имени Франко. Ожидается, что в открытии экспозиции примет участие глава Крыма Сергей Аксёнов.
Эрнесто Че Гевара — латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года, кубинский государственный деятель. Свои идеи Че Гевара продвигал не только на на латиноамериканском континенте, но и в других странах мира. В частности, в Демократической Республике Конго и Боливии, где был казнен 9 октября 1967 года.
Минкультуры Крыма: «Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки „Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы“».
Выставка пройдет в Симферополе в библиотеке имени Франко. Ожидается, что в открытии экспозиции примет участие глава Крыма Сергей Аксёнов.
Эрнесто Че Гевара — латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года, кубинский государственный деятель. Свои идеи Че Гевара продвигал не только на на латиноамериканском континенте, но и в других странах мира. В частности, в Демократической Республике Конго и Боливии, где был казнен 9 октября 1967 года.
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