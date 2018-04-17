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    На автостоянке в Москве сгорели 9 машин

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    На автостоянке в Москве сгорели 9 машин

    На автостоянке в Москве сгорели 9 машин

    Девять машин сгорели на открытой автостоянке на северо-востоке Москвы рядом с МКАД.

    Сейчас пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 кв. метров сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

    ЧП произошло на 92-м км Московской кольцевой автодороги на открытой площадке. Сгорели легковые автомобили. Пострадавших нет.

    Других подробностей инцидента в МЧС пока не сообщили.

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