На автостоянке в Москве сгорели 9 машин

Девять машин сгорели на открытой автостоянке на
северо-востоке Москвы рядом с МКАД.
Сейчас пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 кв. метров сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ЧП произошло на 92-м км Московской кольцевой автодороги на открытой площадке. Сгорели легковые автомобили. Пострадавших нет.
Других подробностей инцидента в МЧС пока не сообщили.
ЧП произошло на 92-м км Московской кольцевой автодороги на открытой площадке. Сгорели легковые автомобили. Пострадавших нет.
Других подробностей инцидента в МЧС пока не сообщили.
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