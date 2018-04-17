МЧС предупредило о сильном ветре и ливнях в Москве

Сегодня и завтра в столице ожидаются дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду.
Во вторник и среду москвичей ожидают сильные дожди и порывистый ветер. Предупреждение распространило столичное управление МЧС.
Из сообщения ГУ МЧС по Москве: «По прогнозу синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит от 7 до 21 миллиметра, при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду».
Дождливая погода сохранится в столичном регионе до вечера четверга. Синоптики ожидают, что ливни, которые пройдут в Москве в среду и четверг, принесут более трети месячной нормы осадков.
Из сообщения ГУ МЧС по Москве: «По прогнозу синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит от 7 до 21 миллиметра, при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду».
Дождливая погода сохранится в столичном регионе до вечера четверга. Синоптики ожидают, что ливни, которые пройдут в Москве в среду и четверг, принесут более трети месячной нормы осадков.
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