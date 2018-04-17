Корюшка придет на нерест в Неву и Ладогу через неделю

Сегодня сотрудники Росрыболовства рассказали, стоит ли готовить петербуржцам удочки. Оказывается, стоит. Корюшка пойдет на нерест через неделю. Погода этому благоприятствует.
Информацию о том, что с каждым годом корюшки становится всё меньше, сегодня эксперты не подтвердили. Наоборот, говорят, объемы добычи растут. За последние 10 лет они увеличились в пять раз.
Рыба стала не такой крупной, увеличился ее экспорт. Например, в столице бренд города на Неве стоит дороже, чем красная рыба. К сезону корюшки готовы и инспекторы Федерального агентства по рыболовству. Они переходят на усиленный режим работы, чтобы не допускать случаев браконьерства.
Однако браконьеров стало меньше. За прошлый год возбуждено только 11 уголовных дел.
Рыба стала не такой крупной, увеличился ее экспорт. Например, в столице бренд города на Неве стоит дороже, чем красная рыба. К сезону корюшки готовы и инспекторы Федерального агентства по рыболовству. Они переходят на усиленный режим работы, чтобы не допускать случаев браконьерства.
Однако браконьеров стало меньше. За прошлый год возбуждено только 11 уголовных дел.
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