Корюшка придет на нерест в Неву и Ладогу через неделю

Сегодня сотрудники Росрыболовства рассказали, стоит ли готовить петербуржцам удочки. Оказывается, стоит. Корюшка пойдет на нерест через неделю. Погода этому благоприятствует.

Информацию о том, что с каждым годом корюшки становится всё меньше, сегодня эксперты не подтвердили. Наоборот, говорят, объемы добычи растут. За последние 10 лет они увеличились в пять раз.



Рыба стала не такой крупной, увеличился ее экспорт. Например, в столице бренд города на Неве стоит дороже, чем красная рыба. К сезону корюшки готовы и инспекторы Федерального агентства по рыболовству. Они переходят на усиленный режим работы, чтобы не допускать случаев браконьерства.



Однако браконьеров стало меньше. За прошлый год возбуждено только 11 уголовных дел.