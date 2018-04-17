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    Корюшка придет на нерест в Неву и Ладогу через неделю. Санкт-Петербург, реки и озера, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорюшка придет на нерест в Неву и Ладогу через неделю

    Корюшка придет на нерест в Неву и Ладогу через неделю

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    Корюшка придет на нерест в Неву и Ладогу через неделю

    Корюшка придет на нерест в Неву и Ладогу через неделю

      Сегодня сотрудники Росрыболовства рассказали, стоит ли готовить петербуржцам удочки. Оказывается, стоит. Корюшка пойдет на нерест через неделю. Погода этому благоприятствует.

      Информацию о том, что с каждым годом корюшки становится всё меньше, сегодня эксперты не подтвердили. Наоборот, говорят, объемы добычи растут. За последние 10 лет они увеличились в пять раз.

      Рыба стала не такой крупной, увеличился ее экспорт. Например, в столице бренд города на Неве стоит дороже, чем красная рыба. К сезону корюшки готовы и инспекторы Федерального агентства по рыболовству. Они переходят на усиленный режим работы, чтобы не допускать случаев браконьерства.

      Однако браконьеров стало меньше. За прошлый год возбуждено только 11 уголовных дел.

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