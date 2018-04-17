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    Путин обсудил с министрами и главой ЦБ развитие российской экономики. Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с министрами и главой ЦБ развитие российской экономики

    Путин обсудил с министрами и главой ЦБ развитие российской экономики

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    Путин обсудил с министрами и главой ЦБ развитие российской экономики

    Путин обсудил с министрами и главой ЦБ развитие российской экономики

    Путин обсудил с министрами и главой ЦБ развитие российской экономики

      Владимир Путин также провел сегодня в Ново-Огарёве совещание, посвященное развитию российской экономики с учетом внешних факторов.

      Для обсуждения финансового положения страны Владимир Путин пригласил помощника президента Андрея Белоусова, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики — с учетом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках».

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