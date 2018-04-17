Аэропорт Пулково-2 испытали на прочность болельщиками

Сегодня для петербургского аэропорта провели стресс-тест в Пулково-2 . Павильоны заполонили псевдоболельщики. Тренировка перед играми чемпионата мира по футболу должна была показать, справится ли аэровокзал с потоком организованных, но не всегда ответственных фанатов.

Во время мундиаля терминал будет работать как реверсивная взлетная полоса. В какой-то момент туристы будут только прилетать, в какой-то — только вылетать.



У каждого из волонтеров сегодня была своя легенда: кому-то нужно брать заранее готовый багаж, кому-то просто пройти на посадку. Этот терминал в дни чемпионата будет принимать только болельщиков. Пресса на миг даже приготовилась к суровым высокорослым парням на этих учениях. Но на радость мужской части аэропорта появились сотни миниатюрных девушек. Все с разными взглядами и, что характерно, волонтерским опытом.



Ирина Галицына, волонтер: «Нам хочется активно участвовать в мероприятиях нашего города, нашей страны. Хочется держать руку на пульсе. Мы — волонтеры, участвующие в чемпионате по футболу. Мы были на Кубке конфедераций, мы — олимпийские волонтеры. Поэтому Пулково мы уже тестировали. Мы уже не первый раз принимаем участие в таких мероприятиях».



Корреспондент НТВ Антон Зыков проверил Пулково-2 на стрессоустойчивость.